Kim Kardashian : la star poste une photo d’elle dans un énorme buggy !

Kim Kardashian se la joue casse-cou ! En effet, la sublime mère de famille vient de poster une photo d’elle dans un énorme buggy…

Décidément, Kim Kardashian est plein de surprise ! En effet la star de télé réalité vient de poster une d’elle dans un énorme buggy. En effet, sur la photo, elle prend la pose côté passager, avec un casque vissé sur la tête !

Comme chacun des postes de Kim Kardashian sur Instagram, le dernier en date a fait fureur sur le réseau social ! En effet, il cumule déjà plus de 500 000 likes en à peine quelques heures ! Un vrai carton plein pour la maman de North !

Les commentaires sont également très nombreux et très positifs ! On vous propose donc d’en lire quelques uns choisis par nos soins ! «Enfin une photo où on ne voit pas son c*l…. Ça change, j’adore cet aspect de la personnalité de Kim !»

Ou encore : «Je crois que c’est ma photo préféré de son Instagram ! Pour une fois qu’il n y a aucune retouche ! Ça fait plaisir à voir ! Kim à l’air plus heureuse que jamais !»

Peut on ainsi lire sur le réseau social de la belle brune ! Des messages qui à coup sûr lui feront très plaisir ! On vous propose donc d’admirer le fameux cliché de Kim ci-dessous !