Kim Kardashian répond à ceux qui l’accusent de ne rien faire pour l’Australie

Kim Kardashian a été accusée de n’avoir fait aucun don pour aider l’Australie, en proie à de terribles incendies depuis plusieurs mois.

«Rien ne m’énerve plus que de voir les Kardashian/Jenner parler des changements climatiques et des incendies sans donner le moindre centime», a posté un tweetos à son attention et celle de ses sœurs. La réponse de l’épouse de Kanye West ne s’est pas fait attendre.

nothing gets me more heated than to see people think they know what we donated to and to think we have to publicize everything https://t.co/9qW1h2eZXe

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2020