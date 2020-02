Kim Kardashian : son époux Kanye West met le rap à l’honneur dans une messe dimanche

Kim Kardashian a de quoi être fière. Son mari, Kanye West, a donné une messe mémorable, rendant hommage à Roddy Ricch. Ses choristes y ont joué les morceaux «The Box» et «Ballin».

Après avoir visité Paris avec sa femme Kim Kardashian, Kanye West reprend du service. En effet, le rappeur enchaîne les messes du dimanche, avec des prestations vocales remarquables. D’ailleurs, Justin Bieber a lui aussi accompagné la chorale lors de ce service dominical.

Sur Instagram, Kim Kardashian a partagé un extrait de sa prestation vocale. Outre les moments de gloire de Justin Bieber, Kim K a aussi mis à l’honneur la prestation scénique de la chorale de Gospel de Kanye West. Cette dernière y a joué deux titres d’une jeune icône du rap : Roddy Ricch.

Alors que le rappeur et mari de la sublime Kim Kardashian a retrouvé la foi, Kanye West a décidé de rendre un petit hommage au jeune rappeur Roddy Ricch. Ainsi, sa chorale de gospel y a entonné les morceaux «The Box» et «Ballin», mais aussi une version chill de «Everything» de Nas.

De quoi nous livrer une messe du dimanche très avant-gardiste, mettant le rap à l’honneur. Ainsi, Yeezus ne renie pas son amour du rap, qu’il concilie avec son côté religieux.

Au beau milieu des choristes, figurait aussi Justin Bieber, comme le montrent les vidéos sur la story de Kim Kardashian. On sait que le jeune Canadien est un fervent croyant. D’ailleurs, sa foi l’a aidé à s’éloigner de ses addictions passées.

Le temps d’une messe, Justin Bieber a donc repris un titre iconique du gospel : «Never Would Have Made It». De quoi ravir les Biebs et les fans de Yeezus. De plus, Kanye West et sa clique ont assuré le show avec des extraits de son dernier EP, Jesus Is King, sorti en 2019.