Kourtney Kardashian partage une photo vraiment adorable pour fêter les 1 an de son neveu Psalm !

Ce samedi 9 mai, Psalm, le petit garçon de Kim Kardashian et Kanye West a fêté ses 1 an. A l’occasion, sa tante Kourtney Kardashian a partagé des photos vraiment trop mignonnes sur les réseaux sociaux. Elle a fait craquer ses fans.

Il y a un an, Psalm est né d’une mère porteuse selon la volonté de Kim et Kanye West. Désormais parent de quatre enfants, ces derniers semblent aux anges. Et c’est tout naturellement que Kourtney Kardashian a célébré les 1 an de son neveu.

Sur son compte Instagram, Kourtney Kardashian a d’ailleurs posté des clichés quelques temps après la naissance de Psalm. Elle a pris la pose avec ce dernier dans les bras. Un instant de complicité qui n’a pas manqué de faire fondre ses abonnés sur le réseau social.

En légende de sa photo Instagram, la candidate de télé réalité a aussi écrit : «Happy birthday Psalm, beautiful boy with that special energy.» à traduire par «Joyeux anniversaire Psalm, beau garçon avec cette énergie spéciale».

Avec son cliché, Kourtney Kardashian a d’ailleurs récolté plus de 2 millions de «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses fans. Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas manqué de complimenter la soeur de Kim Kardashian et son fils.

De son côté, Kim Kardashian a aussi posté un adorable message pour son petit garçon. Le mannequin a confié : «Mon bébé Psalm fête ses 1 ans aujourd’hui ! Psalm tu complètes notre famille. Tu rends tout parfait . Je t’aime tellement ! Psalm de joyeux anniversaire».

De son côté, Khloé Kardashian a posté aussi de nombreux clichés de son neveu en Story de son compte Instagram. Cette fois ci en revanche, elle n’a pas fait de grandes déclarations d’amour au petit garçon. Ce dernier est d’ailleurs très aimé dans sa petite famille !