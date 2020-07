Kourtney Kardashian se plaint : la star trouve la télé réalité très «toxique» !

Kourtney Kardashian a pendant plusieurs années participé à la télé-réalité Keeping Up With The Kardashian. Aujourd’hui, elle passe un trait sur l’émission afin de passer à autre chose.

La préoccupation actuelle de la jeune Kardashian est de se consacrer à ces enfants. C’est ce que révèle une interview accordée à vogue Arabia.

Il faut dire que la télé réalité ne semble plus lui convenir. De plus, Kourtney Kardashian ne semble plus trop s’entendre avec ses soeurs. Il y a peu, une bagarre a aussi éclaté avec sa soeur Kim. Elle veut donc tirer un trait sur tout ça.

Dans une interview accordée à Vogue Arabia, Kourtney Kardashian a confié : «J’ai participé au tournage en continu depuis quatorze ans. J’étais très insatisfaite. Et le fait que l’émission occupe une aussi grande partie de ma vie était devenue un environnement toxique».

Par ailleurs, elle précise que l’émission ne lui laisse pas l’intimité qu’elle aurait voulu et par deçà celà, les gens pensent qu’elle est une paresseuse. Elle préfère raccrocher et passer à autre chose.