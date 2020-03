Kris Jenner interdit l’internet à ses enfants après la diffusion d’une émission de téléréalité

Kris Jenner a interdit à ses enfants d’aller sur Internet après la première diffusion de leur émission de téléréalité.

La star de «Keeping Up With The Kardashians» a exhorté ses enfants, y compris Kourtney, Kim et Khloe Kardashian et Kendall et Kylie Jenner à ne pas consulter internet ou les médias sociaux lorsque le programme est apparu pour la première fois sur les écrans de télévision, car elle ne voulait pas qu’ils soient «distraits par tous les taureaux et la négativité».

La personnalité de la télévision, âgée de 64 ans, a mis à jour ses conseils pour ses enfants dans le monde moderne, les avertissant de vivre honnêtement mais de «garder un œil sur la route».