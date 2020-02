Kristin Scott Thomas a compris tard que les femmes n’avaient pas obtenu l’égalité

Kristin Scott Thomas ne s’était jamais sentie féministe avant de devenir présidente d’honneur du Forum Economique des Femmes et de réaliser à quel point les femmes sont victimes d’inégalités dans le monde de l’entreprise.

Dans un entretien avec le magazine Town & Country, relayé par le site Evening Express, l’actrice a révélé comment cette prise de conscience s’était imposée à elle.

«Je pensais que tous ces problèmes-là avaient été gérés par la génération de mes parents. Le vote, les comptes en banque, l’égalité des salaires. Ayant été élevée dans un monde de femmes, je ne me rendais pas compte à quel point ces choses étaient profondément ancrées et à quel point elles étaient biaisées inconsciemment. Mais j’ai commencé à lire ce qu’on m’envoyait (…) et c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j’étais une féministe cachée», a-t-elle expliqué.