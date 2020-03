Kylian Mbappé énervé : le joueur du PSG porte plainte

Kylian Mbappé porte plainte ! L’image et le nom du joueur auraient été utilisés pour une arnaque sur le net… à base de cryptomonnaie !

Kylian Mbappé hausse le ton ! Le joueur du PSG porte plainte, alors que son image a été utilisée… pour une arnaque en ligne ! Des sites ont récupéré sa photo et vanté de faux investissements…

Une arnaque bien préparée, et Mbappé s’énerve ! D’après L’Equipe, le joueur a porté plainte. Il a découvert que son image servait… à vendre de la monnaie en ligne. Sans son accord.

Sur la pub, on voit ainsi le joueur du PSG. A côté, une phrase : «son dernier investissement a mis les experts sous pression et a effrayé les grandes banques»…

Plus fort encore, Kylian Mbappé aurait participé à TPMP pour parler de cet argent. Sa promesse : «transformer n’importe qui en millionnaire en l’espace de trois ou quatre mois»…

Une belle promesse. Mais fausse. L’attaquant n’a en effet jamais participé à cette émission… et jamais vendu cette monnaie, donc. L’arnaque était malgré tout très bien menée…

Le faux Kylian Mbappé poussait ainsi les utilisateurs de streaming à agir vite. Pourquoi ? Il faut «saisir cette opportunité extraordinaire avant que les grandes banques ne la suppriment.»

Un moyen de mettre les personnes dans l’urgence… et donc de les faire tomber dans le panneau. D’autant plus que les fausses citations du joueur sont partout.

Kylian Mbappé aurait ainsi dit que «c’est vraiment une méthode incroyable pour devenir riche presque instantanément.» L’arnaque semble bien montée, elle amène la victime vers d’autres sites…

Et une nouvelle fois, le site explique qu’il a parlé de cette investissement. Mais cette fois, chez Quotidien. Le site ne regarde pas dans les détails… Mais pousse pour que la victime investisse le plus possible. Une sorte de fishing bien menée… et où Kylian Mbappé devient victime malgré lui.

Plus triste pour le Parisien, c’est déjà la deuxième fois pour lui. Son compte Twitter avait été piraté une première fois pour vendre ce type de cryptomonnaies… L’arnaque a tout misé sur lui !