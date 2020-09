Kylian Mbappé testé positif au Covid-19 et forfait pour France-Croatie demain

La fédération internationale de football association (FIFA) dévoilé le calendrier des matchs comptant pour les éliminatoires de la coupe du Monde Quatar 2022. Les Écureuils du Bénin connaissent désormais les jours des matchs contre leurs adversaires.



Le programme complet des Écureuils :



J-1 : 9 au 11 octobre 2020



RDC vs BÉNIN



J-2 : 13 au 15 novembre 2020



BÉNIN vs Tanzanie



J-3 : 22 au 30 mars 2021



BÉNIN vs Madagascar



J-4:

22 au 30 mars 2021



Madagascar vs BÉNIN



J-5 :

3 au 5 septembre 2021



Bénin vs RDC



J-6 :

9 au 11 octobre 2021



Tanzanie vs BÉNIN