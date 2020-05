Kylie Jenner aurait menti sur sa grande fortune ? Elle ne serait pas véritablement milliardaire

Incroyable retournement de situation. C’est une énorme bombe lancée dans la maison des Kardashian ! Et pour cause ! Kylie Jenner est désormais considérée comme une sacrée menteuse.

Il semblerait bien qu’elle ait menti sur sa grande fortune. Alors que Kylie Jenner a confirmé être milliardaire, le magazine Forbes lui a retiré ce titre. Elle est soupçonnée d’avoir menti sur sa fortune.

En juillet 2018, le magazine Forbes avait donc affirmé qu’elle était en voie de devenir la plus jeune milliardaire de l’histoire. Elle n’avait alors que 21 ans !

Un titre qui avait beaucoup fait parler, et qui l’avait donc rendu fière. D’autant qu’en mars 2019, Forbes confirmait donc cette affirmation.

Seulement voilà, l’an dernier, Kylie Jenner a déjà perdu sa place ! Après avoir étudié le dossier, le magazine Américain a réalisé que la star avait menti sur sa fortune.

Mais elle conteste les faits ! Son avocat Michael Kump affirme alors : «Nous avons examiné l’article de Forbes accusant Kylie de se livrer à de la tromperie et à un réseau de mensonges pour gonfler sa valeur nette».

«L’article est faux. L’accusation de Forbes selon laquelle Kylie Jenner et ses comptables ont «falsifié ses déclarations de revenus» est sans équivoque fausse. Et nous demandons à Forbes de retirer immédiatement et publiquement cela. Et de faire d’autres déclarations».

Il continue alors : «Il est triste que Forbes ait demandé à 3 journalistes d’enquêter sur la valeur nette de Kylie. Nous ne nous attendions pas à cela de la part de Forbes».

Et ce n’est pas tout ! La principale concernée ajoute aussi : «Je pensais que c’était un très bon site .. Tout ce que je vois, c’est un certain nombre de déclarations inexactes et d’hypothèses non prouvées. Je n’ai jamais demandé de titre ni essayé de m’y allonger JAMAIS».

Kylie Jenner semble donc très énervée ! «D’accord. Je suis bénie au-delà de mes années, j’ai une belle fille et une entreprise prospère et je vais très bien. Je peux donc nommer une liste de 100 choses plus importantes en ce moment que de chercher combien d’argent j’ai».