Kylie Jenner et Travis Scott : les deux ex prêts à se remettre ensemble ?

Après leur séparation il y a quelques mois, Kylie Jenner et Travis Scott sont restés en très bons termes. A tel point que les fans attendent patiemment la réconciliation. D’ailleurs, ils semblaient plus proches que jamais le week-end dernier lors de la fête d’anniversaire de leur petite Stormi.

«Kylie et Travis ne se sont pas officiellement remis ensemble mais pour l’heure, ils excellent dans la coparentalité, a révélé une source proche interrogée par E! News. Stormi les rapproche et ils sont en très bons termes.»

Une seconde chance

«Organiser la fête l’anniversaire de Stormi et sa vie quotidienne a amené Travis et Kylie à être plus proches que jamais, a poursuivi la source. Ils n’ont pas eu de discussion poussée à propos du fait de se remettre ensemble, mais ils sont très heureux de la situation actuelle. Ça a été soulevé plusieurs fois, mais ils laissent les choses se faire. Ils tiennent tous les deux beaucoup l’un à l’autre et leurs sentiments sont très forts. Il est inévitable qu’ils finissent par se remettre ensemble. Tous ceux qui les entourent voient l’amour qu’ils partagent et pensent qu’ils devraient s’offrir une seconde chance.»