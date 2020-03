La belle Iris Mittenaere partage une vidéo où elle est apparue complètement KO

Dans un premier temps, Iris Mittenaere a dévoilé de nombreux exercices d’abdos, pour les jambes et le haut du corps. Pour elle, il s’agit de sa «routine sportive confinement spéciale abdos en 15min !».

Elle a aussi expliqué : «Ces jours ci on a tous tendance à grignoter car on stresse on s’ennuie, du mal à s’endormir … Le sport est un bon moyen pour régler ça !». Pour ne pas monter n’importe quoi à ses fans, elle a d’ailleurs fait appel à un coach.

Iris Mittenaere a d’ailleurs confié : «Avec Yanisport.fr ( meilleur coach ) on vous a préparé ces exercices. Sans matériel et en espace réduit, accessible à tous . A la fin il y a un exercice bonus à faire si vous êtes en super forme».

La jeune femme a aussi ajouté : «Je fais les exercices sans lui. Mais il m’a indiqué les différents exercices . Et le nombre de répétition. Il m’a validé la vidéo pour ne pas vous montrer n’importe quoi».

A la fin de cette séance de sport intensive, l’ex Miss France et Miss Univers est d’ailleurs apparue complètement KO. Elle semble éreintée après ce sport réalisé à la maison . Ses fans l’ont d’ailleurs remercié pour cette vidéo.

Nombreux sont ceux qui ont confié qu’ils allaient essayer de le reproduire chez eux. Ils espèrent qu’elle fera d’autres vidéos comme celles-ci. Affaire à suivre !