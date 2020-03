La Casa de Papel 4 : un nouveau teaser à J-10 (vidéo)

La pression monte et les fans s’impatientent. Le décompte est lancé : dans exactement 10 jours, si bien sûr Netflix ne change pas ses plans à la dernière minute, sait-on jamais avec le coronavirus, il sera offert de découvrir la suite de La Casa de Papel, la série événement de Netflix. D’ici là, il nous est offert de patienter en découvrant une pastille vidéo inédite.

Arrivée à un croisement, l’intrigue devrait dans cette saison 4 devrait permettre dans ses premiers instants de découvrir le sort réservé à une Tokyo visiblement en bien mauvaise posture. Et qu’adviendra-t-il également de Nairobi, abandonnée à son sort dans les derniers instants de la saison 3, de Gandia, le chef de la sécurité de la Banque d’Espagne Gandia ou encore de l’inspectrice Alicia Sierra, dont certains avaient d’ores et déjà parié sur sa mort imminente ?

Bref, vous l’aurez compris, le programme ne compte pas ralentir le rythme avec la nouvelle fournée d’épisodes qui arrive. Entre spoilers et théories plus ou moins fumeuses, l’heure est malgré tout à la retenue, et à la patience. Encore quelques jours et les principaux inconnus seront balayés.