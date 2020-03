La Casa de Papel : une actrice de la série atteint du Covid-19

L’actrice espagnole Itziar Ituño (Lisbonne), révélée dans La Casa de Papel a contracté l’épidémie à virus Covid-19. Elle a fait la terrible annonce à ses fans sur son compte Instagram.

«Bonjour à tous ! C’est officiel, depuis vendredi après-midi, j’ai des symptômes (fièvre et toux sèche) et aujourd’hui, nous avons eu la confirmation du test épidémiologique. C’est le Coronavirus […] Mon cas est léger et je vais bien, mais c’est très très contagieux et super dangereux pour les personnes qui sont plus faibles […] Maintenant, je dois passer 15 jours en quarantaine et ensuite, nous verrons ce qu’il en est […] Ce n’est pas de la blague, soyez attentifs, ne prenez pas ça à la légère, il y a des décès, beaucoup de vies sont en jeu et nous ne savons toujours pas jusqu’où cela ira […] Restez chez vous et protégez les autres, prenez soin de vous», a t-elle écrit.

L’actrice Itziar Ituñ s’ajoute ainsi à la liste d’acteurs dont le coronavirus s’est incrusté dans leur vie. En Italie, l’acteur italien Luca Franzese de la série Gomorra, a lancé un véritable coup de gueule contre le gouvernement italien qu’il avait accusé de l’avoir abandonné, lui et sa sœur décédée du virus à leur domicile…

L’acteur norvégien de la série culte Game of Thrones Kristofer Hivju (Tormund Fléau-d’Ogres , ami de Jon Snow) a, lui, annoncé qu’ il avait été testé positif au Covid-19 . L’acteur britannique Idris Elba a également révélé être contaminé tout comme l’américain Tom Hanks.

Soulignons que la 4ème saison de La casa de papel sera bientôt de retour et ce sera l’occasion de découvrir les nouvelles aventures des braqueurs espagnols menés par le Professeur, alors qu’ils sont en bien mauvaise posture. L’une des membres du crew, Nairobi, se trouve entre la vie et la mort depuis qu’un sniper lui a tiré dessus.

L’équipe devra affronter un ennemi redoutable qui se trouve au sein de leur rang. De nombreux rebondissements que les téléspectateurs pourront savourer en ces temps de confinement, à partir du 3 avril…