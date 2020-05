La Casa de Papel : voici pourquoi Neymar fait une apparition dans la série Netflix

Quelques mois après la mort de Dj Arafat, sa gouvernante Olivette Anouma a révélé qu’elle était en froid avec ce dernier avant qu‘il ne décède. Elle a également évoqué ses relations avec la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama.

Après sa récente vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle révélait avoir été abandonnée par les amis de son défunt patron, elle a été à nouveau invitée vendredi 15 mai sur le plateau de l’émission de l’émission peopl’Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (La3).

Olivette a révélé qu’elle faisait partie des rares personnes en qui DJ Arafat avait le plus confiance. «Il m’a dit: Olivette, dans cette maison, c’est à toi et Olopkatcha seulement en qui j’ai confiance. À part vous, je ne fais confiance en personne (…) Il me donnait son argent pour garder, parfois même jusqu’à 60 millions de Fcfa mais je n’ai jamais enlevé 10 mille Fcfa sur son argent», a-t-elle soutenu.

Olivette a aussi confié qu’elle était en froid avec son patron avant qu’il ne décède. Son fils étant malade, elle avait décidé d’aller à son chevet, promettant au Beerus Sama de revenir dans 3 jours.

«Le jour que je partais, Arafat m’a donnée 45 mille comme transport. J’ai fait une semaine avant de revenir. Quand je suis revenue, il était fâché parce qu’il était resté seul avec Rafna. En ce moment, il était fâché avec Carmen et il m’a dit de ne pas rentrer. Je me suis fâchée et je suis repartie. On ne s’est plus appelé», a témoigné Olivette.

Elle a rappelé qu’elle n’avait jamais été en désaccord avec la femme de Dj Arafat, Carmen Sama. N’ayant pas pu faire la paix avec son patron avant son décès, Olivette s’en veut amèrement.

«C’est tout ce qui me fait mal. Il ne m’a pas pardonnée avant de partir. Lui-même, il m’a dit un jour: Olivette le jour tu t’en vas, si quelque chose m’arrive, ça va agir sur toi…», s’est souvenue Olivette qui n’a pas pu retenir ses larmes sur le plateau de l’émission.

Aujourd’hui sans emploi, elle a encore affirmé que certains proches de Dj Arafat lui ont complètement tourné le dos.

«C’est Badro, Yves Jay Jay et Olopkatcha qui m’appellent. Les autres, non. Arnaud Jaguar, on ne s’est pas encore vu jusqu’aujourd’hui. Youyou Toit Rouge… Carmen, c’est moi qui l’ai appelée pour venir voir Rafna mais elle ne m’appelle pas», a déclaré Olivette avant de lancer un appel à de bonnes volontés afin de lui venir en aide pour l’ouverture de son restaurant.

Olivette Anouma est la jeune femme qui a fait à manger au roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, pendant plus de 10 ans.