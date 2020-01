La chanteuse australienne Sia craque sur Diplo

Sia a un gros crush sur Diplo , depuis des années, comme elle l’a révélé à GQ. Ce qui peut être compliqué lorsque, comme les deux artistes, l’on est amené à travailler régulièrement ensemble.

«Une grande partie de notre relation, on la passe à essayer de ne pas coucher ensemble pour ne pas ruiner nos relations professionnelles, parce qu’il est super sexy. Cette année je lui ai envoyé un texto pour lui dire : ”Hey, écoute, tu es une des cinq personnes qui m’attirent sexuellement et maintenant que j’ai décidé de rester célibataire pour le reste de ma vie et que j’ai adopté un fils, je n’ai pas le temps pour une relation. Donc si tu veux juste du sexe, sans être lié à quelqu’un, appelle-moi”», a-t-elle dévoilé à la publication. L’histoire ne nous dit cependant pas ce qu’a répondu le DJ…