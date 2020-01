La Corée du Nord annonce la reprise des essais nucléaires et une nouvelle arme

Le leader Kim Jong Un a évoqué une «nouvelle arme stratégique» que le monde découvrira «dans un avenir proche».

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux que Pyongyang observait, a rapporté mercredi l’agence d’Etat nord-coréenne KCNA reçue à Séoul.

«Nous n’avons aucune raison de continuer à être liés unilatéralement par cet engagement», a indiqué KCNA, rapportant des propos de Kim aux dignitaires de son parti au pouvoir. «Le monde va découvrir dans un proche avenir une nouvelle arme stratégique que détient la Corée du Nord».

Kim avait déclaré en 2018 que la Corée du nord n’avait plus besoin d’essais nucléaires et d’essais de missiles balistiques intercontinentaux. Dans les années précédentes, la Corée du Nord avait effectué six essais nucléaires et avait lancé des missiles capables d’atteindre l’intégralité du territoire continental des Etats-Unis.

Les déclarations de Kim rapportées mercredi semblent infirmer la diplomatie nucléaire des deux dernières années, le président américain Donald Trump évoquant régulièrement la “promesse” que lui aurait faite le leader nord-coréen. Mais les pourparlers entre les deux capitales semblent dans une impasse depuis l’échec d’un sommet Kim-Trump à Hanoï en février.

Devant le comité central de son Parti des travailleurs, M. Kim a indiqué clairement que la Corée du Nord était prête à continuer à vivre sous un régime de sanctions internationales pour préserver sa capacité nucléaire.