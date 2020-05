La Corée du Nord annonce qu’elle va renforcer sa «dissuasion nucléaire»

La mouvance pro-démocratie hongkongaise a appelé dimanche la population à descendre dans les rues pour dénoncer le projet de Pékin d’imposer à la ville une loi sur la «sécurité nationale».

La police anti-émeutes a tiré des lacrymogènes dimanche 24 mai à Hongkong pour disperser des centaines de personnes qui manifestaient contre le projet de Pékin d’imposer à sa région semi-autonome une loi controversée sur la sécurité, selon des journalistes de l’AFP.

Les manifestants, dont le rassemblement n’avait pas été autorisé, défilaient entre les quartiers commerçants de Causeway Bay et Wanchai quand les grenades lacrymogènes ont été tirées. Au moins un protestataire a été arrêté.

Le régime communiste a déposé vendredi au Parlement un texte visant à interdire «la trahison, la sécession, la sédition et la subversion» à Hongkong, en réponse aux manifestations monstres de l’opposition démocratique en 2019.

Hongkong jouit d’une très large autonomie par rapport au reste du pays dirigé par le Parti communiste chinois (PCC), en vertu du concept «Un pays, deux systèmes» qui avait présidé à sa rétrocession par Londres en 1997.

Ses habitants bénéficient ainsi de la liberté d’expression, de la liberté de la presse et d’une justice indépendante. Des droits inconnus en Chine continentale.

Ce modèle est censé durer jusqu’en 2047 mais nombre de Hongkongais dénoncent depuis des années des ingérences de plus en plus grandes de Pékin. Et beaucoup voient dans le passage en force de Pékin sur la question de la loi sur la sécurité nationale l’entorse la plus grave à ce jour au principe «Un pays, deux systèmes».

L’article 23 de la «Loi fondamentale», qui sert depuis deux décennies de mini-Constitution au territoire semi-autonome, prévoit que la région se dote elle-même d’une loi sur la sécurité.