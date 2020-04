La crise va amputer les recettes fiscales françaises de 42,7 milliards d’euros en 2020

La directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, dans une déclaration solennelle le mardi 14 avril 2020, a annoncé l’allègement de la dette de 25 pays dans le monde. Cette annonce concerne les pays les plus pauvres du monde, selon l’institution et le Bénin en fait partir.

A travers cette annonce, l’institution financière mondiale a précisé que cette action vise à soutenir les pays à mieux faire face à la pandémie du Coronavirus.

«J’ai le plaisir d’annoncer que notre Conseil d’administration a approuvé un allègement immédiat du service de la dette pour 25 pays membres du FMI au titre du fonds fiduciaire réaménagé d’assistance et de riposte aux catastrophes (ARC), dans le cadre des mesures que le FMI prend pour aider ses pays membres à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19».

Le FMI compte apporter une assistance particulière aux 25 pays les plus pauvres au monde, répertoriés par l’institution pour leur permettre de consacrer une plus grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et efforts de secours d’urgence vitale.

Cette remise de dette faite par l’institution financière est estimée à 500 millions de dollars, soit plus 250 milliards de FCFA. Et les pays africains qui figurent sur la liste des bénéficiaires sont entre autres : le Niger, le Mali, la Gambie, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, la Guinée, le Liberia, la Sierra Léone, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Rwanda, le Mozambique, la Malawi, les îles Comores, Sao Tomé-et-Principe, et Madagascar.

Le bilan du Coronavirus Covid-19 en Afrique fait état de 851 décès et 16.061 personnes confirmées ce 15 avril 2020.