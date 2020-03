La culture absorbe 8% de la population en situation d’emploi en Côte d’Ivoire (Officiel)

Les arts et la culture absorbent 8% de la population en situation d’emploi en Côte d’Ivoire avec 655 000 personnes, a révélé samedi à Abidjan, Daniel Kablan Duncan, le vice-président ivoirien qui s’exprimait à l’ouverture de la onzième édition du Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA).

«…En ce qui concerne les emplois et selon les données du recensement général de la population et de l’habitat de 2014, les arts et la culture absorbent 8% de la population en situation d’emploi avec 655 000 personnes. Les personnes exerçant une profession en lien avec les arts et la culture représentent plus du triple du nombre de fonctionnaires et agents de l’Etat qui s’élève autour de 200 000», a fait savoir le vice-président ivoirien.

Se félicitant de l’impact de la culture dans l’économie nationale, il a ajouté que selon l’Institut national de la statistique (INS) de Côte d’Ivoire, la part des activités culturelles dans le produit intérieur brut (PIB) est passée de 2,43% en 2012 à 4% en 2018.

La onzième édition du MASA, l’un des plus grands festivals culturels du continent s’est ouverte samedi à Abidjan avec plus de 2000 festivaliers. Plus de 40 pays participent à ce marché qui s’achèvera le 14 mars prochain.