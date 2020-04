La femme retrouvée morte carbonisée chez elle se serait enflammée accidentellement

Dans le cadre de l’enquête sur la femme retrouvée morte carbonisée dimanche à son domicile de Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, la piste accidentelle est privilégiée.

C’est son mari qui a fait la macabre découverte dimanche aux environs de 14H00 et qui a donné l’alerte. Ce dernier a dans un premier temps été placé en garde à vue avant d’être libéré et mis hors de cause. Il a été démontré qu’il était absent du domicile au moment du drame.

De plus, l’autopsie pratiquée n’a révélé aucune trace de coups, de balles ou de coups de couteau. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime, âgée de 55 ans, se trouvait dans sa cuisine quand une corbeille amovible a pris feu.

Les flammes se sont rapidement propagées, mais la victime, «très alcoolisé», «n’aurait pas su réagir comme il le fallait» a déclaré le parquet. L’enquête suit son cours.