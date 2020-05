La FIFA reporte la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus

L’instance faîtière du football mondial, la FIFA a reporté la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, qui devait se tenir en Inde en novembre. Elle est reportée en février 2021, s’ajoutant ainsi à une liste croissante d’événements sportifs touchés par la pandémie de coronavirus.

Le tournoi, qui se déroulera dans cinq villes du pays, débutera désormais le 17 février, a annoncé l’instance dirigeante du football.

«Jusqu’à présent, toutes les villes hôtes ont déployé beaucoup d’efforts et d’engagement, et nous sommes heureux que les nouvelles dates leur permettront de rattraper le temps perdu et de donner une impulsion à l’avenir», a déclaré la commission d’organisation locale après l’annonce de la FIFA.

La FIFA a également dévoilé de nouvelles dates pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de cette année au Costa Rica et au Panama. Elle se jouera désormais du 20 janvier au 6 février 2021. La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2020 en Lituanie a été repoussée au 12 septembre de l’année prochaine.

Pour le 70e Congrès de la FIFA, qui devait se tenir à Addis-Abeba, il se déroulera en ligne le 18 septembre.