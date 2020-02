La fille de Steven Spielberg se lance dans le porno

Changement de plan de carrière pour Mikaela Spielberg. La fille de Steven Spielberg, âgée de 23 ans, a annoncé qu’elle se lançait dans… le porno !

La jeune femme, fiancée, n’a pas l’intention d’avoir des relations sexuelles à l’écran. Elle va se contenter de scènes «solo».

«J’ai l’impression qu’en faisant ce genre de travail, je pourrais satisfaire d’autres personnes et ça me fait me sentir bien, sans me sentir violée», a-t-elle expliqué au tabloïd The Sun.

Elle aurait fait les demandes nécessaires pour obtenir un permis de travailleuse du sexe dans l’État du Tennessee, où elle réside actuellement. Steven Spielberg n’a pour le moment pas commenté l’annonce de sa fille.