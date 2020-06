La Fneb et l’Unseb dans une lutte sélective ?

A l’Université d’Abomey-Calavi, les organisations estudiantines à caractère syndical les plus représentatives ont pour charge de défendre entre autres, les étidiants pour leur mieux-être. Mais ceux-ci à travers leurs revendications, laissent croire à une revendication discriminatoire selon les facultés.

Prenant par exemple le problème de frais d’inscriptions pédagogiques et de réclamation instaurées dans certaines facultés de l’Uac, la lutte que mènent l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb) et la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb) semble sélective ou discriminatoire.

En effet, d’après les derniers événements et selon quelques analyses, le constat fait est que les revendications relatives à la Faculté de droit et de science politique (Fadesp) sont plus pris à cœur et ont une envergure plus importante.

Pendant ce temps, presque aucune voix ne retentit quand les autres facultés comme la Faculté des lettres, langues et communication (Fllac) et la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) font face aux mêmes problèmes.

Preuve palpable, alors que les étudiants de la Fadesp ne payent plus rien pour comme frais d’inscription pédagogique, ceux des deux facultés précitées continuent de les payer au risque de ne retrouver leurs résultats après les sessions.

Cet état de chose sème ainsi un doute dans le rang des étudiants quant à la priorité qu’accordent les dirigeants des différentes organisations estudiantines aux problèmes de leurs camarades.

La véritable interrogation est alors de savoir si ces frais supposés «faux» à la Fadesp ne le sont pas dans les autres facultés de l’Uac. Que faut-il faire ? Certains étudiants en appellent donc à la conscience de la Fneb et de l’Unseb pour des revendications plus efficaces : soit tout le monde paie soit personne ne paie.

Par ailleurs il est également constaté depuis un certain nombre d’années que les étudiants des instituts, écoles et centres de formation de l’Uac ne bénéficient pas réellement de l’accompagnement des organisations estudiantines. Est-ce à dire qu’ils ne sont pas sous la protection des faîtières estudiantines ? La meilleure réponse ne peut venir que des parties en cause.

Par Anani Anthelme TOHOUN