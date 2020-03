La Fouine affiche sa folle envie d’acquérir un masque Balenciaga !

Pour La Fouine, le confinement est important, mais le style l’est tout autant ! Le rappeur de Trappes rêve d’un masque Balenciaga. Partout dans le monde, le Covid-19 se propage.

Ainsi, il est important de respecter les directives annoncése. Lundi 16 mars, le président de la République s’est alors adressé aux Français. Il a alors fait un état des lieux et a dévoilé les mesures à suivre. Désormais, il est donc interdit de sortir sans motif valable.

Le confinement est de mise ! Pour la Fouine, cela ne semble pas être un problème. Au contraire ! Le rappeur semble même s’amuser de la situation. Sur Instagram, il n’hésite donc pas à balancer ses meilleures vannes sur le virus. D’ailleurs, il s’affiche sans cesse avec le sourire. La Fouine arbore une positive attitude exemplaire ! Comme quoi, rien ne serre de céder à la panique.

Sur le réseau social, La Fouine est un véritable phénomène. Ses fans raffolent du contenu qu’il y partage. D’ailleurs, le rappeur de Trappes est très actif sur la plateforme. Ses 2 millions d’abonnés n’ont pas le temps de s’ennuyer. Chaque jour, il alimente donc son feed, ainsi que sa story. Ses posts sont plus drôles les uns que les autres.

Il faut croire que La Fouine n’est pas qu’un grand chanteur, c’est aussi un très grand blagueur ! A chaque apparition, il fait sensation. D’ailleurs, ses fans n’hésitent pas à afficher leur admiration.

Récemment, il a alors partagé une vidéo quelque peu particulière. Sur celle-ci, on le voit relever le Stay At Home challenge haut la main. La grande classe ! Mais ce n’est pas tout. Dans sa story, une image a fait beaucoup de bruit. On y voit alors une jeune femme porter un masque Balenciaga. «Il m’en faut un comme ça !».