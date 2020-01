La Fouine de retour avec un nouvel album

Moins présent sur la scène médiatique ces dernières années, la Fouine est toujours actif musicalement. Il est de retour 1 an et demi après Sombre avec un nouvel album intitulé Bénédictions. Un projet enregistré en grande partie aux Etats-Unis qu’il tease depuis plusieurs mois.

Après avoir lâché son dernier album Nouveau Monde en 2016 puis une double-mix-tape intitulée Sombre en octobre 2018, le rappeur originaire de Trappes (78) s’est de nouveau illustré l’année dernière.

Il a ainsi sorti plusieurs singles, parmi lesquels Gnagnagna ou Colorés, en référence à 6ix9ine et à sa collaboration avec la justice américaine.

Finalement, après plusieurs mois de teasing et d’attente, Fouiny aura attendu le tout début de l’année 2020 pour officialiser la sortie de son tout nouveau projet intitulé Bénédictions.

Conçu aux Etats-Unis…

Enregistré en grande partie à New York, ce projet contient au total 18 titres (auxquels s’ajoutent 3 bonus) et est l’occasion d’un retour aux sources musicales pour La Fouine, qui a lui même affirmé être revenu aux bases qui ont fait son succès dès la fin des années 2000.

Dans cette lignée, l’auteur de Du ferme ou de Quand je partirai n’a fait appel qu’à 2 invités, son frère Canardo et de son ancien partenaire au sein de la Team BS, Sultan, tous 2 réunis sur le titre

Narcos.

Reste à savoir si cette formule permettra à La Fouine de re-conquérir les auditeurs de rap français dans leur globalité, lui qui a conservé une fan-base solide et toujours très active malgré les années qui se sont écoulées. Et justement, il est temps pour nous de vous laisser découvrir Bénédictions, le 7ème album studio de La Fouine d’ores et déjà disponible en streaming.