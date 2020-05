La Juventus aurait sollicité le Barça pour un échange Rabiot-Arthur Melo

Le dossier de candidature de l’ancien footballeur international ivoirien, Didier Drogba à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) aurait été rejeté pour défaut de parrainage de la part des présidents de club selon des indiscrétions.

L’ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire n’aurait pas trouvé de soutien de la part d’aucun groupement d’intérêt. Ce qui lui aurait valu l’invalidité de son dossier.

Cette prétendue invalidité de la candidature de Didier Drogba a suscité une grosse polémique sur la toile. Ce qui a d’ailleurs amené Eugène Diomandé, le président du club Séwé Sports de San Pedro qui a retiré sa candidature au profit de celle de Didier Drogba, à donner des précisons.

Sur sa page Facebook, il a fait savoir que le dossier de candidature de Didier Drogba a bien été reçu et que le candidat a bien obtenu de parrainage.

«Certaines “informations” circulent afin d’affaiblir le moral de nos sympathisants et semer la confusion dans l’esprit des électeurs ! Sérénité, Fraternité et Fairplay toujours…Nous sommes sûrs d’avoir tous les parrainages nécessaires à la validation de la candidature de Didier Drogba…Nous travaillons certes dans la discrétion mais efficacement…Nous tenons à rassurer nos sympathisants sur ce fait et exprimer à nouveau le fait que nous respectons la volonté de discrétion et de confidentialité des partenaires qui se sont déjà engagés auprès de nous…», a-t-il posté et relayé par le site Afrikmag.com.

Par ailleurs, le directeur de campagne de Didier Drogba, M. Dosso Sinani a lui aussi levé le voile sur l’affaire qui créait déjà beaucoup de confusion. «Je rassure tout le monde que Didier Drogba n’a pas de problème de parrainage. Que ce soit avec les groupements d’intérêt, les clubs de D3, les clubs de Ligue 2 et les clubs de Ligue 1», a-t-il déclaré à l’occasion d’une émission télévisée.

S’il le faut, Didier Drogba pourrait réunir tous les trois clubs de L1, deux de L2, un de D3 et un Groupement d’Intérêt pour la validation de sa candidature, voilà ce qu’il faut retenir des différentes interventions à propos de l’embrouille.