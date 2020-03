La maman laisse le grand-père garder son fils pendant les vacances : il lui envoie  des nouvelles par SMS

Cette maman a décidé de laisser son bébé avec son père, le grand-père du bébé, pendant qu’elle partait en vacances. Elle avait la conviction qu’elle pouvait lui faire confiance. Après quelques jours, elle a reçu un message qu’elle n’oubliera jamais.

Nous sommes absolument convaincus que les grands-parents sont une partie incroyablement importante de la vie d’un enfant, tout comme les petits-enfants sont très importants dans la vie des grands-parents ! Ce n’est pas toujours possible évidemment.

Si vous avez une bonne relation, l’amour entre petits-enfants et grands-parents peut être absolument incroyable.

C’est le cas entre le petit Ty et son grand-père David. Quand la maman et le papa de Ty sont partis en vacances, ils étaient complètement à l’aise de laisser leur fils avec son papy. Après seulement quelques jours de vacances, Stéphanie, la maman du petit, a reçu le SMS qu’elle n’oubliera jamais. Papy David avait envoyé une série de messages qui ont fait rire la maman et le papa de Ty.

Le petit Ty était allongé dans son lit et regardait l’objectif pendant que le grand-père prenait des photos pour les envoyer à ses parents. À côté de lui se trouvaient quelques notes, où Ty racontait à ses parents ce qu’il faisait chaque jour.

«Salut maman et papa. Aujourd’hui, nous jetons un œil à une jeep. Est-ce que j’ai le droit d’avoir mon permis de conduire un peu plus tôt ? J’aime la rouge. Bisous, Ty.»

«Maman et papa, Nous avons fait une fête avec des légumes et avons regardé d’un trait Sesame Street. Aucun problème. Bisous, Ty.»

«Maman et papa. J’ai rencontré une fille. Papy a dit que mon parrain Danny va être fier. Bisous, Ty.»

«Maman et papa. Je suis fait un tatouage. C’est quoi un bikini ? J’aime beaucoup la bière. Bisous, Ty.»

Il s’est donc avéré que Ty était vraiment entre de bonnes mains, comme ils l’avaient espéré !