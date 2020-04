La Premier League anglaise vise un retour à huis clos en juin

Au début de l’année civile, Marquinhos a officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2024. Le défenseur du PSG a été approché par le FC Barcelone et avait figuré dans le viseur de deux autres cadors européens.

C’est l’information exclusive que le 10 Sport nous a révélé le 27 avril. Le FC Barcelone a tenté de saisir l’opportunité qui se pressentait au club à la fin de l’année civile de 2019.

En effet, on vous dévoilait en décembre que la signature du contrat de Marquinhos a traîné, en partie à cause de désaccords sur des questions financières entre le joueur et le club parisien. Le Barça a donc essayé d’approcher Marquinhos afin de l’attirer en Catalogne, en vain.

Au final, le PSG a réglé ses différents avec le Brésilien qui a prolongé son contrat alors que le Real Madrid et Manchester City étaient attentifs à l’évolution de sa situation.

Marquinhos a snobé l’intérêt des plus grands pour rester fidèle au PSG, club dans lequel il a déposé ses valises en 2013, à 19 ans.