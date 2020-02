«La prochaine fois tire depuis ton garage, tu verras si tu marques !», Daniel Riolo tacle Kylian Mbappé

Décevant lors de ses dernières sorties, Kylian Mbappé est une nouvelle fois pointé du doigt par Daniel Riolo qui reproche au Champion du monde ses excès d’inviduvidualité.

En l’absence de Neymar contre Nantes, Kylian Mbappé a essayé de prendre le jeu à son compte, mais comme le souligne Daniel Riolo, il l’a fait bien trop maladroitement en se montrant trop individualiste.

«Les joueurs défensifs ok, mais moi j’ai envie de souligner les matches moyens des joueurs offensifs même si les attitudes sont bonnes dans le pressing et le contre-pressing. Di Maria a été moyen, Icardi on ne le voit plus, Sarabia a tout raté dans les intentions même s’il est bon dans l’activité. Ça arrive… Et Mbappé rate à peu près tout ce qu’il entreprend. Il y a un bon débordement sur le premier but mais pour le reste il fait des mauvais choix. Il tire dans des angles… On sait que tu veux marquer, la prochaine fois tire depuis ton garage, tu verras si tu marques ! Ça fait plusieurs matches que Mbappé n’est pas à la hauteur de ce qu’on peut attendre de lui», assure le journaliste au micro de RMC.