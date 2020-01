La star Amanda Seyfried ne dit pas non à la chirurgie esthétique

Amanda Seyfried est – presque – prête à passer par la case chirurgie. L’actrice l’a révélé dans l’émission britannique This Morning.

«Je crois en la beauté naturelle… mais je suis tentée. Certaines procédures semblent de moins en moins invasives. Je n’aime pas les aiguilles, donc peut-être que je pourrais faire ça», a-t-elle expliqué.

Mais la star de Mamma Mia n’a pas encore pris de décision, d’autant qu’elle est tout à fait à l’aise avec sa beauté naturelle.

«Je me sens vraiment en confiance quand je ne porte pas de maquillage. Je ne me sens pas la plus belle, mais en confiance», a-t-elle conclu.