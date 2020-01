L’actrice Jennifer Omole est décédée à l’âge de 33 ans

L’année 2020 a débuté avec de tristes nouvelles. Après l’industrie musicale américaine avec le décès d’une jeune rappeuse, c’est maintenant l’industrie du Cinéma nigérian, Nollywood avec la mort d’une actrice.

L’actrice nollywoodienne Jennifer Omole, qui est en plein esssor dans l’univers cinématographique est morte à 33 ans en Espagne et a été enterrée vendredi soir à Villarejo de Salvanes, Madrid. La cause de son décès pas encore été révélée.

C’est sa collègue, l’actrice de Nollywood, Uche Ogbodo, qui a annoncé dimanche sa mort sur Instagram : «Le 3 janvier, ma chère amie @jenniferomole est décédée. Je souffre profondément dans mon cœur, mais seul Dieu sait. SVP, dites une prière pour le repos de l’âme de ma girl».

Uche a joué un rôle principal dans le film à succès de la défunte actrice «Stolen Vow» qui a été présenté au Royaume-Uni, en Espagne et en Suisse en décembre 2017. Elles ont toutes deux produit le film. L’actrice décédée, originaire de l’État d’Edo, a passé la plupart de son temps en Espagne, où elle était basée.

Elle avait plusieurs films à son actif, dont un rôle principal dans «Adamu et Eva», un film tourné en Espagne. Ses amis affirment qu’elle avait récemment déménagé au Royaume-Uni où elle avait plus de succès et avait fait projeter son film à Londres.

Dans son hommage sur Facebook, son manager, Eddyjoe Benson, a écrit: «Je ne sais pas quoi dire…. Ou écrire. Je veux dire repose en paix (RIP) ma patronne, Jennifer Omole. Travailler avec toi m’a fait réaliser qu’il y avait encore de bonnes personnes. Travailler avec toi m’a donné le niveau d’exposition sur la façon de vendre des films à Africa Magic, etc. Repose-toi, je ne peux pas remettre en question la décision de Dieu».