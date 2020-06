L’actrice nigériane Toni Tones demande l’abolition de la dot

En Afrique, la culture de la dot prédomine. Et avant qu’une femme et homme ne se mettent ensemble, il est judicieux que l’homme prenne par la connaissance des parents de la femme et la dot. C’est un geste symbolique qui témoigne de la reconnaissance envers la belle famille qui a su éduquer et entretenir leur fille jusqu’au jour J. Et depuis des lustres, cette tradition a pris racine en Afrique.

Cependant, si certaines personnes trouvent important de doter une femme avant de la marier, ce n’est pas le cas de l’actrice de Nollywood, Toni Tones.

Dans un tweet, l’actrice a partagé son avis sur la culture de la dot et a demandé que ce soit abolie. Selon elle, les femmes ne doivent pas être vendues.

«La culture de la dot doit être abolie. Les femmes ne sont pas des marchandises à vendre», a-t-elle écrit.