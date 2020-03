L’actrice Shan George : «J’ai peur de me remarier»

L’actrice vétéran de Nollywood, Shan George, bien que grand-mère, a partagé ses craintes concernant le mariage lorsqu’on lui a demandé si elle envisageait de donner une autre chance au mariage.

«Mariage! Hmmm..pour être très juste, une des raisons qui me ferait de ne pas envisager de me marier à nouveau est parce que j’ai peur. Je suis enfant unique et toute ma vie, je me suis toujours défendue toute seule, car c’était juste moi», a-t-elle expliqué à Sun News.

L’actrice de 49 ans, mère de deux fils adultes, Delnoi et Jaga, dit que la seule chose qui lui manque dans le mariage, ce sont les «nuits solitaires». Elle a eu trois divorces.