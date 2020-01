Lady Gaga : la chanteuse souffre d’intenses douleur après avoir été violée

Lady Gaga a accepté, lors d’une interview avec Oprah Winfrey , de revenir sur les viols qu’elle a subis lorsqu’elle était plus jeune, et sur le traumatisme occasionné par ce drame.

A l’époque, l’interprète de Poker Face tentait de lancer sa carrière et elle n’a pas pris le temps de gérer ce qu’il lui était arrivé. Lorsque le succès est arrivé, son traumatisme a refait surface, lui occasionnant d’horribles douleurs.

«J’ai été violée à plusieurs reprises quand j’avais 19 ans, ce qui m’a fait développer un syndrome de stress post-traumatique, qui résultait du viol et de mon incapacité à gérer ce traumatisme. Tout à coup, je suis devenue une star, je voyageais partout, des chambres d’hôtel aux garages, aux limousines, à la scène, et je n’avais jamais géré ce viol. Tout à coup, j’ai commencé à subir ces horribles et intenses douleurs sur tout mon corps, qui imitaient ce que j’ai ressenti après avoir été violée», a-t-elle dévoilé lors de l’interview, citée par Rolling Stone.

Fibromyalgie

Depuis, les médecins ont diagnostiqué à l’artiste une fibromyalgie, qu’elle arrive à gérer grâce à la neuropsychologie

Fort Lauderdale, thank you for your warmth and fantastic generosity. And @ladygaga: Your willingness to ‘go there’ with your vulnerability opened all our hearts today. #Oprahs2020VisionTour pic.twitter.com/oN77amjNw3 — Oprah Winfrey (@Oprah) January 5, 2020

«Ce qui est intéressant, c’est que, grâce à la recherche neuropsychologique et à ma relation avec mes docteurs, on peut traiter la fibromyalgie par une thérapie de santé mentale. Et la santé mentale est quelque chose de médical, cela devrait être traité comme tel et non ignoré», ajoute Lady Gaga.