Lady Gaga : la star dévoile l’artwork de «Chromatica»

Lady Gaga a repoussé la sortie de son prochain album, Chromatica, à cause de la pandémie de coronavirus, mais elle a néanmoins choisi de dévoiler la pochette du disque.

On y découvre une Mother Monster rétrofuturiste, aux cheveux roses, dans un univers cyberpunk évoquant Matrix, tout à fait éloigné de son dernier album, Joanne.

«C’est une période tellement terrible et effrayante pour nous tous, et même si je crois que l’art est l’une des choses les plus puissantes que nous ayons pour procurer de la joie et nous guérir pendant des moments comme ceux-là, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de publier cet album avec tout ce qu’il se passe pour nous tous durant cette pandémie mondiale», a-t-elle expliqué sur Instagram.

Prévu ce vendredi, Chromatica a été repoussé à une date ultérieure.