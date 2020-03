Laeticia Hallyday écrit un long message

Sur son compte Instagram, Laeticia Hallyday adresse un long message à ses fans. Elle leur demande de se protéger face au coronavirus.

Dans un très long message, Laeticia Hallyday sensibilise ses fans à la pandémie du coronavirus. Pour éviter de le propager, elle demande à ses 458k abonnés de rester chez eux.

Sur des fonds noirs, Laeticia Hallyday écrit plusieurs textes. «Pour la grande majorité des personnes à l’échelle nationale et mondiale, ce virus ne vous concerne pas. C’est l’un de ces moments de la vie, de l’histoire, où vos actions concernent quelque chose de plus grand. Ils concernent quelqu’un d’autre. Ils concernent quelque chose de plus grand, un plus grand bien dont vous ne serez peut-être jamais témoin. Une personne que vous sauverez que vous ne rencontrerez jamais.»

Ce n’est pas tout ! «(…) Parce qu’en cette période de virus grave, il y a aussi toutes les autres choses qui nécessitent des soins. (…)

Nous devons être responsables, car nos systèmes médicaux sont composés de personnes et ces formidables travailleurs de la santé sont une ressource précieuse et limitée, poursuit Laeticia Hallyday. Ils se lèveront à cette occasion. Ils travailleront pour vous aider à guérir, pour sauver votre mère, votre père, votre sœur ou votre bébé. Mais pour que cela se produise, nous avons un travail très important à faire. NOUS TOUS.»

«Alors, quel est notre travail ? Oui, vous devez vous laver les mains et rester à la maison si vous êtes malade. Mais le plus gros travail que vous puissiez faire est d’élargir votre cœur et votre esprit pour vous voir et voir votre famille comme faisant partie d’une communauté beaucoup plus grande qui peut avoir un impact énorme -extrêmement énorme – sur la vie des autres.» La veuve du Taulier ne s’arrête pas là. Il suffit de voir sa story Instagram pour le croire !