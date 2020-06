L’alimentation des Barcelonais maîtrisée avant le match contre l’Atletico Madrid

Plusieurs aliments sont déconseillés aux joueurs par les nutritionnistes du club catalan, le jour du match et plus particulièrement aujourd’hui, jour de match contre l’équipe de Diego Simeone. Le lait, le saumon, des céréales, le fromage, les légumineuses, la viande rouge sont entre autres les aliments conseillés.

En raison de difficulté d’ingestion, ou encore pour qu’ils ne se sentent mal à l’aise, une série de produits est interdite aux joueurs.

D’abord, les nutritionnistes attestent la nécessité de consommer des produits qui sont faciles et rapides à ingérer, en gardant à l’esprit qu’un délai minimum de trois heures doit être laissées entre la prise et le gibier.

Cependant, le jour du match, les aliments riches en fibres sont à éviter. Ainsi, la consommation d’artichauts, de chou, de grains entiers et de légumineuses est exclue, car ils peuvent créer un problème d’estomac à l’athlète en raison de leur retard de digestion.

Aussi, les graisses, les aliments frits, les ragoûts et la viande panée sont déconseillés. Néanmoins, ils peuvent prendre ces aliments cuits à la vapeur ou grillés. Pour ce qui est des poissons, ceux qui contiennent le plus de matières grasses, comme le saumon et les sardines sont exclus.

La viande rouge, comme le veau, est hors de la liste des produits recommandés, optant pour le poulet grillé comme la meilleure solution. Les crèmes et fromages sont interdits. Egalement, il est préférable, le jour du match, d’éviter certains produits plus propices à l’intolérance, comme le lait. Des joueurs coeliaques comme Rakitic, doivent éviter le gluten.

De même, les aliments épicés et les desserts avec une composante acide excessive sont exclus. De ce fait, Mireia Porta, le nutritionniste du club recommande un menu caractérisé par trois délices de riz ou des pâtes au pesto comme premier plat, le deuxième plat, un poulet ou dinde grillé ou une sole de type poisson blanc ou lotte, avec une purée de pommes de terre dans tous les cas comme garniture et pour le dessert, un yaourt ou des fruits.

Par Judicaël SOGBOSSI