L’Allemagne dénonce la suspension de la contribution américaine à l’OMS

Le Danemark commencera la réouverture des écoles maternelles et primaires aujourd’hui mercredi, alors que le pays fait ses premiers pas vers un assouplissement des restrictions.

De nouvelles règles signifient que les enfants seront maintenus plus éloignés que d’habitude, il y aura des régimes de nettoyage stricts et, si possible, des cours auront lieu à l’extérieur.

D’autres restrictions du confinement restent en place, mais le gouvernement a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées était en baisse et que de nouvelles mesures pourraient être levées prochainement.

Pendant ce temps, le gouvernement allemand discutera d’une possible levée de certaines de ses mesures dans la journée de ce mercredi.