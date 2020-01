Lana Del Rey repousse la sortie de son nouvel album

Lana Del Rey avait un nouvel album prévu pour le 4 janvier, mais les fans de la chanteuse vont devoir patienter.

L’interprète de Video Games a dû repousser la sortie de ce nouvel opus en raison du cambriolage dont a été victime sa famille juste après les fêtes de Noël.

«J’espère que tout le monde a passé un bon Nouvel An. On va attendre un mois avant de sortir Violet (le nom de code de cet album au titre mystérieux) parce qu’on a perdu 9 jours avec tout ce qu’il s’est passé. C’est un projet intéressant en tout cas, j’ai hâte qu’il soit sorti», a-t-elle posté sur Twitter.

Hoping everyone had a great New Years, gonna wait for about a month to put out ‘Violet’ since we lost about nine days with everything going on – it’s an interesting project though, looking forward to having it out x

