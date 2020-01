Lara Fabian : «j’ai subi un Vertige de Ménière»

En tournée en Europe de l’Est en novembre dernier, Lara Fabian a été contrainte d’annuler plusieurs dates de concert pour raison de santé. Au cours d’un entretien accordé à «Télé Loisirs», la chanteuse est revenue sur cette période compliquée.

À 50 ans, Lara Fabian est toujours aussi passionnée par son métier. En 2019, elle revenait même en force avec un nouvel album intitulé Papillon, qu’elle défend au cours de sa tournée en Europe de l’Est.

Mais à force de tirer sur la corde, la chanteuse belgo-canadienne a vraisemblablement ressenti un coup de mou en novembre dernier. Résultat, elle a été contrainte d’annuler plusieurs dates de concert.

«Je suis actuellement totalement incapable de tenir sur scène. Les docteurs m’ont arrêtée», annonçait-elle à travers un post Instagram.

Depuis, Lara Fabian a repris du poil de la bête, mais elle poursuit ses projets en cours avec davantage de précautions. Pour nos confrères de Télé Loisirs , elle explique ce qui lui est arrivé.

«Je vais mieux, j’ai subi un Vertige de Ménière. Je ne pouvais pas me tenir debout. Ce n’est jamais agréable à vivre. Lorsque la maladie de Ménière se déclare, on perd l’équilibre et on ne tient pas debout», a-t-elle indiqué.

Un affaiblissement directement lié à son planning ultrachargé de ces derniers mois. «Ça arrive, je suis dans un avion toutes les semaines, je prends deux cents avions par an, je fais des journées de travail de douze à seize heures, alors, forcément, je ne suis pas une machine. À un moment donné, il était possible que ça arrive et c’est arrivé».

Fort heureusement, ce petit break forcé a permis à Lara Fabian de retrouver la forme. L’interprète de Je t’aime a même pu reprendre son 50 World Tour et assurer ses engagements auprès de The Voice. Car oui, en plus de donner de la voix sur scène, la femme de Gabriel est coach de la saison 9 du télé-crochet.

Samedi 18 janvier dernier avaient d’ailleurs lieu les premières auditions à l’aveugle sur TF1 lors desquelles Lara Fabian a recruté trois talents, dont Maria Doyle, une candidate aveugle qui l’a complètement bouleversée.