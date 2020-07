L’Atletico Madrid dévoile son nouveau maillot 2020-2021

Alors que le club est entrain de faire une très bonne reprise à la Liga, l’équipementier a décidé de montrer à la face du monde la nouvelle tunique du club Rojiblanco.

Une bonne surprise pour les hommes de Diego Simeone qui se préparent pour la rencontre, les opposant à la Majorque dans la soirée de cette journée.

Après l’annonce du maillot de l’Inter Milan la semaine dernière, place est offerte aux Colchoneros. Désormais, les supporters et les joueurs savent l’uniforme qu’ils porteront pour la saison 2020-2021.

Sur ce nouveau né, on peut observer la présence d’un col bleu marine et de deux boutons. La zone rouge de derrière qui permet de mettre le flocage des noms et numéros des joueurs est toujours maintenue.

Les bandes rouges et blanches du devant sont aussi maintenues avec le logo du club affiché. Notons que cette nouvelle «camiseta» est déjà disponible à la vente. Donc les supporters peuvent se les procurer.

Par Josias Honvou