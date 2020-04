Laura Prepon révèle comment elle a découvert qu’elle était enceinte de sa fille

L’actrice Laura Prepon a appris pour la première fois qu’elle était enceinte de sa fille Ella après avoir réalisé un épisode d’Orange Is The New Black, dans lequel son personnage a été pris en otage et lié et bâillonné.

«Moi et Taylor (Schilling), ma co-star, avons été pris en otage et enveloppés dans un rideau de douche, nus, les bras attachés derrière le dos et les chevilles liées», a déclaré à The Talk la maintenant maman de deux enfants.

«Il y avait toutes ces scènes de torture, où nous devions pleurer et toutes ces choses folles… J’agissais et mettais en scène dans ces scènes folles et juste après la fin de l’épisode, j’ai découvert que j’étais enceinte… Je suis si heureuse de ne pas l’avoir fait savoir», a t-elle ajouté.