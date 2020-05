Laury Thilleman : métamorphosée par une nouvelle coiffure, ses adeptes la méconnaissent (photo)

Jennifer Lopez vit un conte de fée aux côtés de sa moitié Alex Rodriquez depuis plus de 3 ans. Ce dernier lui a demandé sa main au mois de mars 2019, et les deux avaient prévu de se dire «oui» durant l’été 2020. Malheureusement, les tourtereaux ont été contraints de reporter la date du mariage. La raison ? L’épidémie du Covid-19 a aussi fait des siennes aux États-Unis.

En effet, le virus est si virulent Outre-Atlantique, que la star a préféré repousser le jour d’officialisation de leur union plutôt que de risquer la propagation du coronavirus auprès de ses invités.

Interviewée lors d’une apparition dans l’émission américaine intitulée The Today Show, J-lo a fait part de sa déception «Il n’y a pas de planification pour le moment. On peut juste attendre et voir comment cela va se dérouler. Vous savez, c’est décevant», a-t-elle confié.

Jennifer Lopez figure parmi les personnes qui ont dû voir l’organisation de leur mariage balayée d’un revers de la main durant cette crise sanitaire mondiale. Et la star n’est pas du genre à cacher sa peine : «Après le Super Bowl et World of Dance, j’avais prévu de prendre un congé, et c’est ce que nous faisons. Mais en même temps, on avait plein de choses prévues pour cet été et cette année, mais tout est en suspens en ce moment (…) J’ai un peu le cœur brisé, car nous avions prévu des choses géniales, mais je me dis aussi, tu sais quoi, Dieu à un plus grand plan et nous devons juste attendre et voir. Peut-être que ce sera mieux ? Je dois croire que ça le sera». Si pour le moment, toute planification de mariage paraît impossible, il semble que cette annulation soit une sage décision…