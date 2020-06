Ldc : décision de l’UEFA sur le final 8

Dans l’objectif de conduire les compétitions européennes à leur fin, l’UEFA a enfin tranché ce jeudi soir sur les huitièmes de finale de la League des Champignons.

Selon les informations relayées par Sky Italia, les derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Final 8 se disputera bien au Portugal à Lisbonne. Ce sera aussi identique pour la Ligue Europa et pour la Ligue des champions féminine.

Le Final 8 de la Ligue Europa sera joué en Allemagne et le Final 8 de la Ligue des champions féminine en Espagne. Concernant les derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions avec les matchs, la Juventus contre l’Olympique Lyonnais et le derby du FC Barcelone face à Naples, ceux-ci se disputeront respectivement à Turin et à Barcelone.

En parallèle, Budapest aurait été choisie pour accueillir la Super Coupe d’Europe.