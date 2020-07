Le Bénin et le Togo sur la liste des pays hôte des tournages de la série documentaire «Autres soleils d’Afrique»

La ville de Lomé accueillera bientôt une équipe internationale cinématographique pour le tournage de la première saison de la série documentaire «Autres soleils d’Afrique». Cette série documentaire vise essentiellement à montrer l’Afrique sous son vrai jour, à réécrire l’image miséreuse et dégradante attribuée à l’Afrique depuis des années.

L’équipe de tournage de la série va parcourir huit pays d’Afrique dont le Bénin, la RDC, le Madagascar, le Sénégal et le Togo qui seront les terres d’accueil de la première saison. Cette première saison montrera en 54 épisodes de 6×26 minutes l’image et l’histoire d’une nouvelle Afrique, celle racontée par ses enfants du continent et de la diaspora.

À titre de précision, le journaliste béninois Kinoss Dossou est l’un des initiateurs du projet. Il est également producteur depuis plus de 15 ans avec à son actif deux séries documentaires de 50 épisodes et un moyen métrage d’investigation réalisé aux Etats-Unis.

Par Anani Anthelme TOHOUN