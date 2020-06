Le Brésil fustige le «manque d’indépendence et de transparence» de l’OMS

Le ministre des Affaires étrangères du Brésil a critiqué mardi le «manque d’indépendance, de transparence et de cohérence» de l’Organisation Mondiale de la Santé dans le combat contre le coronavirus.

«Il faut examiner si c’est une question d’influence politique, une question d’influence d’acteurs non gouvernementaux au sein de l’OMS ou une question de méthode et de transparence», a déclaré Ernesto Araujo lors d’une réunion ministérielle.

Il a notamment pointé un «manque de cohérence» sur les prises de position liées à «l’origine du virus, la contamination, le confinement, l’usage de l’hydroxychloroquine, les équipements de protection et à présent, la transmission par les patients asymptomatiques».

Vendredi, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro avait menacé de retirer le Brésil de l’OMS – comme l’ont effectivement fait les Etats-Unis fin mai – l’accusant de «parti pris idéologique».

Le chef de la diplomatie brésilienne a rappelé mardi que les membres de l’OMS avaient adopté le 19 mai une résolution prévoyant une «évaluation indépendante» de la réponse à la pandémie. Mais il a demandé que cette enquête ait lieu le plus rapidement possible.

«Certains disent qu’il faut attendre la fin de la pandémie (…) mais je ne suis pas d’accord. Les allées et venues de l’OMS portent atteinte aux efforts fournis par les pays», a-t-il estimé.

«Nous sommes en train de coordonner avec l’Australie, l’Union européenne et d’autres pays l’évaluation indispensable de ce qui se passe à l’OMS», a poursuivi le ministre, pour qui l’objectif est d’engager «un processus de réforme» de l’agence onusienne.

Lors de cette même réunion ministérielle, le président Bolsonaro est revenu sur la dernière controverse en date, une déclaration de Maria Van Kerkhove, haute responsable de l’OMS, qui avait affirmé lundi que la transmission du nouveau coronavirus par des personnes asymptomatique semblait «très rare». «Si on dit que la transmission par des personnes asymptomatiques est pratiquement nulle (…) , cela peut être un signe de réouverture plus rapide du commerce», a déclaré Bolsonaro, qui a toujours fortement critiqué les mesures de confinement prises par les gouverneurs des différents Etats de son pays.

Mais l’OMS a tenu à clarifier mardi un «malentendu». «J’ai utilisé l’expression ‘très rare’ mais c’est un malentendu de dire que les transmissions asymptomatiques sont globalement très rares, je faisais référence à un petit groupe d’études», a précisé Mme Van Kerkhove.

Le Brésil est l’un des principaux foyers de la pandémie, avec plus de 37.000 morts, le troisième bilan le plus lourd au monde, après les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Lundi, l’OMS avait réclamé plus de «transparence» au Brésil dans la diffusion des chiffres de la pandémie, rendus publics dans la plus grande confusion ces derniers jours.