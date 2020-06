Le calendrier sexuel féminin

On entend par calendrier sexuel féminin ou l’horloge féminine, les moments où encore les circonstances pouvant favoriser le désir sexuel chez la femme.

Si les hommes,eux peuvent ressentir le désir à n’importe quel moment, en présence de n’importe quelle femme,ce n’est pas pareille chez la femme. Les désires chez les femmes sont attissées par des facteurs naturels. Et ceci, d’une femme à une autre.

Chez certaines femmes, l’envie de faire l’amour est remarquable pendant la période d’ovulation ou encore pendant la deuxième trimestre de la grossesse. La prise du vin ou tous produits alcoolisées sont des stimulateurs des zones érogènes.

Par contre, les variations climatiques, l’été ou l’hiver justifient l’augmentation du désir au féminin. D’autres adorent faire l’amour en saison pluvieuse et d’autres en saison chaude. Et une autre femme dira que faire l’amour entre 02h et 04h est encore plus intéressant.

Ce qui paraît insolite et surprenant d’après les femmes, l’argent ou encore un jolie cadeau de la part de leur conjoint stimule la libido et favorise la relation sexuelle. L’autre chose, certaines sont excitées pendant la période de mésentente entre leurs mecs. Par ricochet, pendant un moment de distanciation.

Le charme d’un homme ainsi que ces caresses manuelles ou verbales ( des compliments) peuvent aussi facilement séduire certaines femmes et les entraîner dans le lit.

Le cadre conjugale ne convient toujours pas à certaines femmes pour ressentir le besoin sexuel.

Il faudra alors les faire sortir régulièrement, changer de cadre et aller en aventure.

Les soirées, dîners tête à tête sont des facteurs par excellence de stimulation à en croire certaines femmes.

En effet, il existe une certaine proximité donnant droit à un regard percutant au cours de ces sorties. Laissant vulnérables la femme.