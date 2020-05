Le calendrier sexy de Clara Morgane pour 2021, c’est fait ! Elle balance les coulisses

Les fans de Clara Morgane vont être ravis ! Et pour cause : la star a fait son grand retour sur Instagram pour annoncer une bonne nouvelle.

L’ancienne candidate de DALS a travaillé très dur pour un projet qui lui tient à coeur. En effet, la bombe a déjà préparé son calendrier pour l’année 2021.

La top a donc partagé les coulisses de son nouveau shooting sexy. Elle déclare : «SHOOTING DU CALENDRIER 2021 : FAIT ✔️ Sortie septembre 2020».

Les fans ont explosé de joie en apprenant la bonne nouvelle. Ces derniers sont plus de 15 000 à liker la publication de Clara Morgane. Et ces derniers ont déjà hâte d’en savoir plus sur ce fameux calendrier.

«J’ai hâte de la voir», «Génial, tu assures ! On a hâte de voir tes photos», «Vivement septembre», «Trop génial, tu a illuminé ma journée» peut-on ainsi lire parmi les réactions.

Pas de doute : Clara Morgane a encore frappé fort avec cette annonce. Il faut dire que son calendrier est maintenant incontournable depuis plusieurs années.

Les fans devront cependant s’armer de patience avant de découvrir les nouvelles photos de la star. Une chose reste cependant sûre : son calendrier s’annonce encore torride ! On a hâte d’en savoir plus et vous ?