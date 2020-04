Le Cameroun veut lever 50 milliards FCFA sur le marché sous-régional

L’État du Cameroun procèdera, mercredi prochain sur le marché sous-régional des titres, à une émission, par voie d’adjudication, d’obligations du Trésor assimilables (OTA) à 2 ans d’un montant de 50 milliards FCfa, a appris APA aux termes d’un communiqué du ministère des Finances (Minfi).

Avec une valeur nominale unitaire de 10.000 FCfa, l’opération se déroulera auprès de 21 banques et établissements financiers du pays émetteur mais aussi du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad, agréés comme spécialistes en valeurs du Trésor (SVT).

Il s’agit de la 2 des 3 opérations de ce type dans l’année, devant permettre de collecter un total de 220 milliards FCfa inscrits dans la Loi de finances de l’exercice 2020 arrêtée en recettes et dépenses à 4850,50 milliards FCfa, dont 350 milliards destinés au financement des projets d’investissements par recours aux émissions de titres publics. La 1, effectuée le 8 avril pour un montant de 100 milliards FCfa, n’a permis de ne retenir que 71 milliards FCfa auprès des souscripteurs.

Depuis 2010 et selon les données officielles, le Cameroun a mobilisé un montant de 3112,751 milliards FCfa à travers ses diverses interventions sur le marché des capitaux dont 1867,401 milliards FCfa sur le marché de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), 1867,401 milliards FCfa de bons du Trésor assimilables (BTA) et d’OTA, 795 milliards FCfa mobilisés sur le marché financier national par emprunt obligataire, et 450,35 milliards FCfa à travers une émission d’Eurobond à l’international.

Selon la répartition par secteur publiée par le Minfi, ces fonds ont été affectés à 39,50% à l’eau et à l’énergie, 35,31% aux infrastructures routières et ouvrages d’art, 11,32% à la construction et la réhabilitation des stades, 5,19% aux industries et services, 2,86% aux grands projets agricoles, 2,75% aux infrastructures portuaires, 2,54 aux projets miniers, et 0,53% au secteur des télécommunications.